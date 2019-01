Justiça ouve testemunhas do caso Tatiane Spitzner

As gravações serão anexadas ao processo para que a juíza do caso, Paola Mancini, de Guarapuava, na região central do Paraná, possa ter acesso.

Ela foi encontrada morta em 22 de julho de 2018, no apartamento onde morava com o marido, em Guarapuava. O laudo do exame de necropsia do Instituto Médico-Legal (IML) apontou que a advogada foi morta por asfixia mecânica. Luis Felipe Manvailer, marido e réu pela morte da advogada Tatiane Spitzner, ainda não foi interrogado.