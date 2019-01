Justin e Hailey Bieber adiam cerimônia religiosa pela terceira vez, diz site americano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justin, 24, e Hailey Bieber, 21, adiaram a cerimônia religiosa de casamento com amigos e familiares ao pôr do sol. O site americano TMZ afirmou que o casal modificou o "save the date" da festa, inicialmente marcada para início de março. Essa é a terceira vez que o cantor e a modelo mudam a data.

O matrimônio seria realizado no mesmo dia do aniversário de 25 anos de Justin, um desejo antigo do cantor canadense. De acordo com o site, alguns dos 300 convidados receberam nesta terça (22) uma notificação de que o casal mudaria a data. Kylie Jenner, Travis Scott, Chris Brown, Drake e Odell Beckham Jr. são alguns dos famosos que receberam o convite "save the date".

TMZ diz que a remarcação da cerimônia ocorreu porque alguns familiares não conseguiram estar em Los Angeles no início de março. Ainda segundo a publicação, o casal Justin e Hailey Bieber chegaram a entrar em pânico, mas depois relaxaram: "Já estamos casados, então não precisa ter presa".

Justin Bieber e Hailey Baldwin se casaram no dia 13 de setembro, quando foram pedir a licença de casamento em um tribunal de Nova York. A cerimônia foi conduzida pelo pastor Jeffrey Quinn, da faculdade cristã Nyack College, que fica próxima ao tribunal, e teve Josh Mehl, amigo do cantor, como testemunha.

A confirmação oficial da união do cantor com a modelo aconteceu apenas em novembro quando Hailey alterou seu nome no Instagram para Hailey Bieber. De acordo com TMZ, o próprio Bieber teria sido responsável pela alteração do nome de Hailey no Instagram. Dias depois, no dia 23, o cantor confirmou em seu perfil que estava casado.

O site afirmou ainda que, segundo fontes, o casamento não deve acontecer tão cedo, pois o casal agora quer planejar com mais calma e avisar os convidados com bastante antecedência. De acordo com o TMZ, eles querem fazer a cerimônia em um "destination wedding", um lugar mais intimista e que poderia levar a redução da lista de convidados.