Justin e Hailey Bieber farão cerimônia de casamento intimista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justin, 24, e Hailey Bieber, 21 já assinaram os papéis e adotaram o mesmo sobrenome. Agora, o casal deve promover uma cerimônia aberta para oficializar o matrimônio.

Os noivos planejam uma festa ao pôr do sol com amigos e familiares no fim de semana do dia 1 de março, segundo informa o site TMZ. Este é o mesmo dia do aniversário de 25 anos de Justin, e segundo fontes da revista, o desejo do cantor sempre foi se casar nesta data.

Famosos também devem participar. Kylie Jenner e Travis Scott já receberam um convite "save the date" para a cerimônia.

Apesar da confirmação do casamento pela mídia, os artistas nunca confirmaram a informação. Segundo o site TMZ, Bieber e Baldwin se casaram no dia 13 de setembro, quando foram pedir a licença de casamento em um tribunal de Nova York. Outros veículos americanos, como a revista People, já haviam noticiado o matrimônio.

Bieber e Baldwin foram casados pelo pastor Jeffrey Quinn, da faculdade cristã Nyack College, que fica próxima ao tribunal. A testemunha, ainda segundo o TMZ, foi Josh Mehl, amigo do cantor.

Segundo o site americano TMZ, o mesmo responsável pela notícia do casamento, no começo de outubro, o próprio Bieber teria sido responsável pela alteração do nome de Hailey no Instagram.

De acordo com a publicação, uma equipe do cantor teria entrado em contato com a plataforma, pedindo para que a conta da modelo fosse atualizada.

A mudança foi imediatamente notada pelos cerca de 15,3 milhões de seguidores da modelo, além, é claro, dos mais de 100 milhões de seguidores de Justin.

Ainda segundo o site, há cerca de um mês Hailey já havia submetido um pedido para registrar a marca "Hailey Bieber". Além disso, o casal já estaria morando junto em uma casa em Los Angeles.