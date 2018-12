Kanye West acusa Ariana Grande de usá-lo para promover música

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia depois de acusar o rapper Drake de ameaçar a sua família de morte, Kanye West voltou à carga neste sábado (15), desta vez para criticar a cantora Ariana Grande por um suposto oportunismo.

Na sexta (14), enquanto Kanye publicava em seu Twitter uma série de relatos e desabafos sobre seus desentendimentos com Drake, Ariana aproveitou o caso para promover sua nova música, em parceria com Miley Cyrus.

"Gente, eu sei que tem dois homens adultos discutindo online, mas Miley e eu estamos lançando nossas lindas músicas novas essa noite, então se vocês pudessem, por favor, apenas se comportar por algumas horas para que as garotas possam brilhar, isso seria ótimo. Obrigado", escreveu Ariana em seu Twitter.

Foi o que bastou para que Kanye a criticasse no dia seguinte.

"Eu sei que Ariana disse isso para ser legal e não quis causar nenhum mal, mas eu não gosto nem do mais leve dos comentários depreciativos vindos de alguém que eu sei que me ama e me respeita", escreveu Kanye.

"Toda essa besteira pesou na minha saúde mental, então Ariana Grande, você sabe que eu te amo, mas até que você esteja pronta para ter a certeza de que todos estão bem, por favor não me use nem use esse momento para promover uma música", publicou.

Nas últimas semanas, Kanye vem dedicando bastante atenção em seu Twitter para falar sobre saúde mental. Há alguns meses, o músico foi diagnosticado com transtorno bipolar.