Kardashians são forçadas a sair de casa por conta de incêndio na Califórnia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kim Kardashian, 38, foi obrigada a deixar sua casa com Kanye West nesta quinta-feira (8), após seu bairro entrar em área de ameaça do incêndio Woolsey, que se alastra pela cidade de Calabasas, no condado de Los Angeles (Califórnia).

A estrela de 'Keeping Up with the Kardashians' chegou a filmar algumas cenas das chamas do alto de seu jato particular, e compartilhou as imagens pelo Stories de seu Instagram. Na publicação, ela pediu aos fãs que rezassem por Calabasas.

"Acabei de voltar para casa e tinha 1 hora para fazer as malas e evacuar nossa casa. Eu rezo para que todos estejam seguros", escreveu ela em uma das publicações compartilhadas. "Eles estão evacuando todo mundo agora de todas as nossas casas", disse em um dos vídeos.

Kourtney Kardashian, irmã de Kim que mora próxima a ela, também postou uma foto do porta malas de seu carro cheio de bagagens com a frase: "Eu rezo para que todos fiquem seguros e protegidos dessas chamas."

Na mesma noite em que Kim fez as publicações, o perfil do Twitter da cidade de Calabasas alertou que o incêndio havia atingido mais de 2.000 acres (cerca de 8 milhões de m²), com 0% de contenção.

O Weather Channel também relatou que várias pessoas ficaram feridas e que algumas residências e empresas foram cobertas pelas chamas.