Karol Conka diz que vai lançar sua própria grife de roupas em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apresentadora ao lado de Giovanna Ewbank do programa Superbonita (GNT), que começa as gravações da nova temporada no final de janeiro, a rapper Karol Conka, 32, afirmou que vai desenvolver sua própria grife de roupas a partir deste ano.

"2019 será um ano de realizações. Muita gente me pergunta quando vou lançar uma grife. Nunca lancei uma, apenas participei de assinaturas de outras marcas, mas em 2019 vou dar início ao projeto da minha grife", disse a cantora ao Gshow, durante gravação do programa Altas Horas, de Serginho Groisman.

Karol afirmou ainda que está bem satisfeita com os rumos de sua carreira musical. "Realizei o meu tão esperado álbum, foi ano que consegui montar uma equipe legal e me senti bem porque eu que cuido da minha carreira. Esse ano de 2018 foi maravilhoso."

Em dezembro de 2018, a cantora curitibana lançou seu segundo álbum, "Ambulante", e lançou o videoclipe "Vogue do Gueto", com participações dos coletivos Batekoo, As Irenes, Estaremos Lá e Mooc. No clipe, Karol se arrisca no "voguing", um estilo de dança inspirado nos movimentos de modelos em passarelas, surgido nos anos 1980, popularizado por Madonna no videoclipe de "Vogue" e recentemente resgatado pela comunidade LGBT.

Durante participação no programa Altas Horas, Karol afirmou que começou a aceitar o cabelo crespo após a declaração de um ex-namorado na adolescência. "Com 16 anos parei de alisar, porque conheci um menino branco, que foi meu primeiro namorado, e ele disse pra mim: 'Você tem uma testa grande, um sorriso largo, o nariz é largo e isso são características do negro. O cabelo veio crespo pra combinar com isso. Por que você alisa?'. Achei um absurdo ele falar aquilo pra mim porque tinha ganhado um mini-concurso na escola da negrinha mais bonita, veja bem, só porque o cabelo era liso. Fui no salão e passei a máquina, raspei."