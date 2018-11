Kate Middleton organizará chá de bebê para Meghan Markle

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kate Middleton, 36, decidiu dar um presente adiantado para o sobrinho (ou sobrinha) que ainda não nasceu. Ela vai organizar um chá de bebê para o filho que Meghan Markle, 37, terá com o príncipe Harry.

Apesar de pouco populares no Reino Unido, a esposa do príncipe William, ciente das origens americanas da cunhada, planejará a festa que antecipa a chegada do pequeno.

Segundo a revista Life & Style Magazine, uma fonte próxima a Middleton foi quem revelou suas intenções.

A ideia é fazer o chá de bebê em uma das propriedades rurais da família real britânica ou no Palácio de Kensington. "Kate vai fazer tudo extra especial, um dia realmente inesquecível", disse a fonte.

Também de acordo com a publicação, a relação entre as duas nobres é ótima e Markle vive pedindo conselhos para Middleton, que é mãe de três filhos.

Amigas da esposa do príncipe Harry, como Jessica Mulroney, Priyanka Chopra, Serena Williams e Amal Clooney, devem estar na lista de convidadas.