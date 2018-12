Kate Upton posta foto bebendo vinho durante amamentação e levanta polêmica entre seus fãs

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Kate Upton, 26, provocou uma debate entre seus fãs, neste domingo (23), ao postar uma foto em suas redes sociais bebendo uma taça de vinho apesar de estar amamentando sua filha, Genevieve, de apenas um mês e aparece no seu colo na foto. "Ambas mamando", afirmou a norte-americana no post.

"Como assim? Beber e amamentar ao mesmo tempo não é legal", argumentou um internauta. "É irresponsabilidade. Se você não pode beber durante a gravidez, não deveria beber durante a amamentação", disse outro. "Você é uma péssima mãe se não vê problema em beber enquanto sua filha forme no seu peito", argumentou mais uma.

A modelo, no entanto, recebeu muitos outros comentários defendendo a foto. "Eu sou pediatra e conselheiro de amamentação, e você pode definitivamente ter um copo de vinho de vez em quando durante a amamentação, mais amor e menos julgamento", afirmou um internauta. "O álcool não passa direto para o leite, fiquem calmos", disse outro.

Genevieve nasceu no dia 7 de novembro é a primeira filha da modelo, fruto de seu relacionamento com o jogador de beisebol, Justin Verlander, do Houston Astros. "Você é a pessoa mais atenciosa, amorosa e carinhosa, e a mulher mais forte que já conheci!", disse ele em julho, quando o casal anunciou a gravidez.

Upton, que também já atuou em alguns filmes, virou uma celebridade, em 2011, ao se tornar garota-propaganda da Guess, posição já ocupada por modelos Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Gigi Hadid. Ela também foi escolhida a mulher mais sexy de 2014 pela revista People.

Em fevereiro deste ano, Upton acusou o cofundador da Guess, Paul Marciano, de assédio e comportamento sexual abusivo. Segundo ela, ele agarrou seus seios "à força" após uma sessão de fotos em 2010. Quando ela o rejeitou, ele se justificou dizendo: "quero ver se são de verdade".

O homem de negócios franco-americano, nascido no Marrocos, declarou que essas acusações eram "absolutamente falsas" e "absurdas", e que "jamais a havia tocado de maneira inadequada".