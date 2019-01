Katy Perry lembra suspensão de colégio religioso por simular sexo com árvore

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Katy Perry, 34, já deu muitos problemas na escola enquanto era estudante, na Califórnia. Segundo relato que a própria artista deu em seu Instagram, ela já foi suspensa por simular fazer sexo, aos 12 anos, com uma árvore. E pior: a árvore recebia o nome de Tom Cruise.

O ato aconteceu em 1996 quando a cantora estava na sexta série. O comportamento foi considerado agressivo muito por conta do posicionamento religioso do colégio. A artista, por sua vez, relembrou o momento com bom humor e mostrou o documento que comprovava a suspensão em sua rede social.

"Katy fingiu que uma árvore era Tom Cruise e começou a fazer movimentos sexuais pélvicos contra ela", dizia um dos trechos do documento. "Pedimos que ela demonstrasse o que tinha feito em frente aos outros estudantes e ela descreveu dizendo que era inapropriado".

O documento também cita outras passagens difíceis de aturar pela escola religiosa, como falar o nome de Deus em vão, usar blusa curta e dançar "Macarena" de forma sensual. Katy também tinha por costume beijar o rosto de outros colegas durante brincadeiras. Os pais da cantora chegaram a comparecer para reuniões com a direção em sete ocasiões.