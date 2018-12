Kayne West diz nas redes sociais que Drake está ameaçando sua família de morte

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kanye West, 41, publicou em seu Twitter na madrugada desta sexta (14) uma série de relatos e desabafos sobre seus desentendimentos com o rapper Drake. Segundo Kanye, o canadense estaria ameaçando sua família de morte.

A briga entre os dois começou há pelo menos seis meses, quando um telefone sem fio entre as equipes de produção de Drake e West acabou mal. Um funcionário de Drake teria dito que o rapper queria a autorização de Kanye para usar a faixa "Say What's Real", cooprodução entre os dois, como um sample para outra canção sua.

Depois de alguns comentários sobre a discordância entre eles, Kanye pediu que Drake falasse pessoalmente para "tirar as coisas a limpo". "Drake finalmente me ligou. A propósito, nada resolvido. Ele me ligou tentando me ameaçar", relatou o rapper.

"Então, Drake, se qualquer coisa acontecer comigo ou com qualquer um da minha família, você será o primeiro suspeito. Então pare com essas agressões verbais. Isso não me diz respeito."

Segundo Kanye, as ameaças se estendem aos seus filhos, North, Saint e Chicago, frutos de sua relação com a socialite Kim Kardashian. "Deixe eu e minha família em paz. Este ano foi realmente difícil e você só tornou ele ainda pior", escreveu.

Ele também disse que Drake se aproveitou de um momento de fragilidade mental para atormentá-lo e que está fingindo ser amigo da família mandando mensagens para os rappers próximos de Kanye, como Travis Scott, seu cunhado.

"Sou seu oxigênio. Pare com seu teatrinho. Se sou bipolar, esse tipo de coisa me deixa puto. Jamais existiria um Drake se não existisse um Kanye West. Eu e Snoop Dogg somos muito maiores do que você para você fazer algo comigo", completou Kanye.

Após a enxurrada de tuítes de Kanye, o rapper recebeu apoio da mulher, Kim Kardashian, também através das redes sociais. "Meu marido é a pessoa mais brilhante e genial que eu conheço. Ele quebrou tantas barreiras, tudo através da música, dos palcos, da moda e da cultura e ele continuará a mudar o mundo", escreveu a socialite.