Kefera rebate críticas de youtuber após discussão sobre feminismo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A youtuber Kéfera Buchmann, 25, ainda lida com a repercussão de sua conversa sobre feminismo no "Encontro com Fátima Bernardes", exibido na última semana.

O também youtuber Lucas Feuerschütte, conhecido como Luba, fez um vídeo criticando a fala dela, intercalando gravações do programa com memes.

"Dizer 'você é um homem, logo você não pode falar sobre isso comigo' é um argumento falso. É uma falácia chamada argumentum ad hominem, que é quando você tenta ataca a pessoa que está argumentando, ao invés de atacar o argumento que ela está utilizando", afirmou o influenciador digital.

Nesta terça-feira (18), Kéfera rebateu as falas do colega. "Só consigo pensar numa coisa, será que vcs adivinham: manspl___________ (vcs completam o restante) um homossexual branco que não acredita em lugar de fala definitivamente está fazendo um desserviço a todos, uma pena. Mas acredito na evolução de todos. Boa sorte, Luba", escreveu no Twitter.

O humorista Danilo Gentili também tuitou sobre o caso."Vamos combinar uma coisa? A partir de hoje não quero ver fêmea reclamando das minhas piadas machistas. Vocês não podem ensinar machismo pra um macho. Isso é Womansplaining. A próxima vez que me verem falando algo machista não me womansinterrupiting", disse.

ENTENDA O CASO

Kéfera, a Mariane da novela "Espelho da Vida", esteve no Encontro com Fátima Bernardes na semana passada. Durante o programa, um dos homens da plateia entrou no debate que acontecia sobre feminismo questionando o movimento e citando um caso em que ele teria sido destratado por uma mulher feminista.

"Na teoria, elas falam 'nossa, temos que respeitar, tem que ser isso, tem que ser aquilo', mas na prática começam as agressões", disse ele. "Em uma rede social, um cara falou 'Sou trabalhador, carrego um monte de cimento, sou muito mais forte que as mulheres', opinião dele, e ele ainda acrescentou: 'Elas deveriam me valorizar'. Nossa, parecia que ele tinha mexido com uma colmeia", completou.

Em seguida, Kéfera retrucou: "O que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo para a mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo, e a gente entende o seu ponto de vista, só que é desnecessário".

O homem tentou continuar a fala, interrompendo o que Kéfera dizia, e a influenciadora novamente o questionou. "Agora você está manterrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando feminismo pra vocês. Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar, mas você não tem que ensinar para a gente".