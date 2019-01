Kia lança novo utilitário de luxo no Salão do Automóvel de Detroit

Folhapress

DETROIT, EUA (FOLHAPRESS) - A Kia aproveita ausência de algumas marcas para se espalhar pelo Salão do Automóvel de Detroit.

A empresa sul-coreana ocupa dois grandes estandes em pontos diferentes do evento. Em ambos exibe o novo utilitário de sete lugares Telluride, feito sob medida para o mercado americano.

O SUV será produzido na Geórgia, Estados Unidos. O estilo quadrado também foi definido nos EUA: é obra do estúdio californiano de design da marca.

Os bancos dianteiros têm ajustes elétricos e são macios como um sofá. Há pontos de recarga USB ao alcance de todos os ocupantes.

O teto solar é dividido em duas partes com aberturas independentes.

O acesso aos bancos embutidos no porta-malas é facilitado por um sistema de rebatimento elétrico dos assentos do meio.

Após um pouco de contorcionismo para acessar a terceira fila, os ocupantes encontram pouco espaço para as pernas -algo comum no segmento de SUVs de sete lugares.

O motor 3.8 V6 de 295 cv é o único disponível por enquanto. O SUV de luxo tem câmbio automático, com oito marchas.

As vendas do Telluride no mercado americano começam ainda neste semestre. Seu antecessor, o Kia Mohave, foi vendido no Brasil.

O Salão do Automóvel de Detroit será aberto ao público neste sábado (19).

*O jornalista viajou a convite da Ford.