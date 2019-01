King Crimson encerra a noite no Palco Sunset

Redação Bem Paraná com assessoria

Tendo acabado de celebrar seu 50º aniversário no dia 13 de janeiro, em clima de festa, anunciam a vinda ao Brasil para apresentar um espetáculo emblemático para seus fãs em um palco nada convencional: o Sunset, do Rock in Rio – famoso por promover encontros inesperados e que já recebeu grandes nomes da cena musical mundial, como Alice Cooper e Arthur Brown.

A primeira apresentação de King Crimson no Brasil está marcada para o dia 6 de outubro. O Rock in Rio acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro, 3, 4, 5 e 6 de outubro de 2019, na Cidade do Rock (Parque Olímpico, Barra da Tijuca – Av Salvador Allende, s/n). A venda dos ingressos para o Rock in Rio está marcada para o dia 11 de abril, a partir das 19h. Para mais informações sobre o maior festival de música e entretenimento do mundo e a compra de ingressos basta acessar www.rockinrio.com.

King Crimson já passou por várias formações e alguns períodos de hiato. Robert Fripp é o único integrante que faz parte de todas as formações. Com treze álbuns de estúdio, eles estarão aqui no Brasil para comemorar seu 50º aniversário com seus fãs. Além de Fripp, a banda, criada em 1969, conta com os músicos multi-instrumentistas: Mel Collins, Tony Levin, Pat Mastelotto, Gavin Harrison, Jakko Jakszyk, Bill Rieflin e Jeremy Stacey.

O álbum de estreia In the Court of the Crimson King é considerado o primeiro trabalho artisticamente organizado como um disco de Rock Progressivo. A banda foi indicada ao Grammy de melhor performance de Rock Instrumental em duas ocasiões, 1982 e 1995.