Klara Castanho diz que parou de seguir pessoa em rede social por tentar se parecer como ela

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Klara Castanho, 18, usou a ferramenta de vídeos IGTV, do Instagram, para chamar os seus seguidores para uma conversa franca sobre autoestima. Ela defendeu que as redes sociais podem abalar os jovens que passam a ficar obcecados em ter o corpo e a beleza de outra pessoa. Nos vídeos, ela afirma que também já passou por isso no início da adolescência.

"Na minha fase entre 15 e 16 anos, eu comecei a achar que tinha que me enquadrar no padrão de uma pessoa [...]. Quando eu me dei conta de que eu jamais teria o corpo dela, tive que parar de segui-la. Essa era a arma única que tinha naquele momento e funcionou", afirmou Klara.

"Não sou alta, não necessariamente vou ter a barriga chapada com ela, nem preciso ser loira ou morena. A sociedade cria padrões e a gente os aceita. Acabamos encarando essas pessoas como regra. Quando você entende que não deve nada a ninguém e nem precisa entrar nessa caixinha, é libertador", afirma.

Não ter seios grandes chegou a ser um problema para a atriz. "Hoje eu me aceito, e acho que sou assim porque é proporcional ao meu tipo. Mas tem dia que a gente se acha a mais linda do mundo, e no outro a gente quer colocar uma roupa larga para se esconder. Nosso esforço é que a maioria dos dias sejam os felizes", afirmou a atriz.

O papo começou quando algumas fãs comentaram em fotos da atriz que a beleza de Klara havia acabado com a autoestima delas, segundo a revista Capricho. Klara ainda deu mais exemplos de como ela sofreu por ter se tornado uma pessoa pública ainda criança.

"Meus dentes eram horríveis em 'Amor à Vida' e viraram assunto no Twitter. Minha mãe pediu para eu me afastar das redes sociais. Na época, eu não podia usar aparelho por causa da personagem", conta.

Por outro lado, Klara defendeu que é bom ter a liberdade de poder mudar o que incomoda fisicamente. "Se você quiser mudar a cor do seu cabelo, você pode. Mas porque você quer, não porque viu alguém fazer o mesmo", afirma a atriz. "Você se olha no espelho e diz 'eu gosto muito de mim', mas se eu aprender a me maquiar, vou ficar ainda melhor. E isso não é para buscar aprovação de ninguém", completou Klara.