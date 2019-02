KLB em Curitiba

Kiko, Leandro e Bruno, do grupo KLB, voltam para Curitiba neste sábado (2), para o show de 18 anos de carreira do trio. A apresentação será no Teatro Positivo e promete emocionar os fãs da banda, relembrando sucessos como “A dor desse amor” e “Anjo”, que marcaram toda uma geração. O show na capital paranaense seria realizado no dia 15 de setembro, mas foi cancelado devido ao falecimento do pai dos irmãos.

Serviço

Quando: Sábado (2), às 21 horas - Onde: Teatro Positivo

Quanto: R$ 30 a R$ 70, à venda no Disk Ingresso