La Boca servirá pratos de origem tailandesa e oriental a R$15 neste sábado

Redação Bem Paraná com assessoria

Para esquentar a passagem do inverno o La Boca promove no próximo sábado (28), a partir das 18h, a Wokada de Inverno. Em mais uma edição, o tradicional evento oferece ao público pratos preparados em wok – aquela panela baixa de origem chinesa e coreana, um dos utensílios de cozinha mais populares do mundo e menina dos olhos dos chefs que preparam comida de estilo oriental.

A um preço único de R$ 15 a porção individual serão servidos os seguintes pratos: Berinjela sechuan (picante e agridoce), Lombo de porco com amendoim e gengibre, Nasi Goreng, Frango Teriaky e Yakiudon de carne.



O BAR – Criado em 2012 e com nome inspirado no “El Caminito” de Buenos Aires devido às suas construções coloridas, o La Boca apresenta ao público o conceito de gastrobar – um local que oferece um ambiente aconchegante de boteco de esquina aliado à gastronomia de um bom restaurante, com preços acessíveis, variando de petiscos tradicionais a opções mais elaboradas, exclusivas e surpreendentes.