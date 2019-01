Laboratório de Inovação retoma atividades em fevereiro

SMCS

Kits de robótica, óculos de realidade virtual, impressora 3D, Chromebooks (computadores rápidos), kits de programação. Essas e outras opções estarão novamente disponíveis no Laboratório Pedagógico de Inovação (Lapi), a partir de fevereiro, para estudantes, professores e moradores de Curitiba.

O laboratório, que funciona na sede da Secretaria Municipal da Educação, no bairro Alto da Glória, foi inaugurado no final do ano passado. As atividades pedagógicas foram suspensas durante o recesso escolar e serão retomadas a partir do mês que vem. As datas específicas para atendimento a alunos, profissionais e comunidade serão divulgadas em breve pela secretaria.

Em 2018, foram investidos pela Prefeitura de Curitiba R$ 15 milhões em tecnologia educacional, equipamentos de informática, kits de robótica, impressoras 3D, conectividade, sistemas informatizados, entre outros recursos destinados ao uso administrativo e educacional.

“A tecnologia só vale quando ela se transforma em processo social. E aquilo que não se compartilha, se perde. Nossa visão é compartilharmos todos os bens da nossa sociedade tecnológica. É a ideia de uma cidade generosa que dissemina a informação para todos”, afirma o prefeito Rafael Greca.

A coordenadora de Tecnologias Digitais e Inovação da Secretaria da Educação, Estela Endlich, explica que o espaço já foi utilizado para formações profissionais de servidores, aulas de campo para estudantes da rede municipal de ensino e também pela população.

“A ideia é justamente manter um espaço aberto a todos onde a inovação seja parte do cotidiano”, explica Estela.

Concebido num modelo inédito, alinhado ao conceito do Vale do Pinhão (o ecossistema de inovação da cidade), o Lapi foi o décimo espaço maker inaugurado pela atual gestão. Os demais estão nos Faróis do Saber e Inovação, um em cada regional da cidade.