Lady Gaga afirma que não trabalhará mais com R. Kelly

Lady Gaga se comprometeu a remover de todas as plataformas de streaming um dueto que gravou com o cantor de R&B R.Kelly e a nunca mais colaborar com ele. Os comentários da cantora, divulgados em uma longa publicação no Instagram e no Twitter na noite de quarta-feira (9), surgem após diversas mulheres acusarem Kelly de assédio sexual, algumas vezes contra menores de idade, em um novo documentário. Gaga disse acreditar nas mulheres e ter achado o documentário “absolutamente horripilante”. “Eu apoio essas mulheres 1000%, acredito nelas e sei que elas estão sofrendo e com dor, e sinto fortemente que as vozes delas precisam ser ouvidas e levadas a sério”, escreveu a cantora. Em 2013, Gaga lançou o dueto “Do What U Want (With My Body)” com Kelly. “Eu pretendo remover a música do iTunes e de outras plataformas de streaming e não trabalharei mais com ele”, declarou.

Susto

Fake news fez lutadora que bateu em ladrão temer prisão

A lutadora brasileira do UFC Polyana Viana virou assunto nesta semana por ter reagido a uma tentativa de assalto e imobilizado o assaltante no Rio de Janeiro. Porém, após o episódio, ela levou um grande susto ao se deparar com a notícia de que um promotor de Justiça teria pedido a sua prisão por supostamente ter praticado crime de lesão corporal e “excesso de legítima defesa”. O texto viralizou nas redes sociais, atingindo quase 20 mil compartilhamentos no Facebook, e dizia que ela poderia pegar de dois a oito anos de prisão. “Passei quase a noite toda acordada. Demorei muito para dormir e acordei muito cedo com medo. Pensei que realmente seria presa”, disse ela, só ficou mais tranquila ontem, quando um jornalista a ajudou a averiguar a informação. A repercussão da reação da lutadora ao assalto foi grande. As redes sociais e o celular de Polyana foram inundados com mensagens de apoio e pessoas que passaram a idolatrá-la. Ela até participou do programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’, na TV Globo, ontem. “Não acho que fui um exemplo, mas fiz uma coisa que muita gente queria fazer. O vagabundo chega e te xinga, pega seu pertence que você suou tanto para comprar e quer te amedrontar. Só quer te fazer medo, principalmente as mulheres”.

Internet

Bruna Marquezine faz foto sexy mostrando o bumbum após balada

Bruna Marquezine deixou seus seguidores “babando” ontem ao postar em seu Instagram um clique sexy, em que aparece deitada na cama, mostrando o bumbum, após uma balada em Fernando de Noronha. “Quando a festa é boa”, escreveu ela, que também mostrou os pés sujos depois de curtir a noite. A festa citada por Bruna foi uma em que ela se jogou no funk ao lado de Manu Gavassi, Giovanna Ewbank e Izabel Goulart.

Nas redes

Anitta confirma que se tornou vegana

Anitta confirmou, por meio de um comentário no Instagram, que entrou para o veganismo. No começo do ano, ela compartilhou uma imagem do documentário Cowspiracy, que fala sobre agropecuária intensiva, que lhe “abriu os olhos para várias coisas”. Houve especulações de que a cantora tinha se tornado vegana, inclusive porque, na publicação, ela citou Luisa Mell, que também segue esse estilo de vida. No Instagram, um perfil que defende o veganismo brincou com a situação ao publicar uma foto da cantora com uma ‘notícia falsa’, dizendo que ela tinha se tornado vegana. Porém alertava: “É mentira, mas agora tenho sua atenção. Não coma animais”. Nos comentários, a cantora disse que, sim, se tornou vegana. “Já é verdade faz dez dias. Vamos tentando”, escreveu.

Níver do dia

Patricia Pillar, atriz brasileira, 55 anos