A cantora Lady Gaga trouxe uma surpresa para os fãs que a acompanhavam no show deste sábado (26), em Las Vegas. Gaga convidou para o palco o ator Bradley Cooper, com quem protagoniza o filme indicado ao Oscar ‘Nasce Uma Estrela’, e juntos os dois cantaram ‘Shallow’, música do filme que levou um dos prêmios do Globo de Ouro 2019. Essa foi a primeira vez que os dois se apresentaram juntos em um show ao vivo, e antes de começar a cantar, Gaga ainda beijou o rosto de Cooper. O ator, por sua vez, deu as mãos para a cantora e a abraçou, levando-a até o piano onde tocaria a música. ‘Nasce Uma Estrela’, filme que Lady Gaga e Bradley Cooper protagonizam, foi lançado em 2018 e concorre em nove categorias do Oscar, incluindo melhor filme e roteiro adaptado. Lady Gaga concorre ao prêmio de melhor atriz e melhor canção (por ‘Shallow’), na mesma premiação.

Brumadinhio



Lady Gaga e Bradley Cooper cantam ‘Shallow’ juntos em show ao vivo

A modelo Gisele Bündchen, que se manifestou nas redes sociais depois do rompimento da barragem em Brumadinho (MG), deletou a postagem após as críticas que recebeu de diversos seguidores. A postagem continha uma foto da modelo usando um véu verde e juntando as mãos em forma de prece. Em seguida, uma comparação com imagens de antes e depois da tragédia, assim como itens para doação e pontos de recolhimento em Minas Gerais. “Meu coração está apertado e estou rezando para todas as famílias afetadas pela tragédia em Brumadinho”, escreveu na legenda.. No entanto, internautas criticaram a imagem postada pela modelo, afirmando que Gisele estava “montada” para lamentar a tragédia.

Prêmios do Cinema

‘Pantera Negra’ é o grande vencedor do SAG Awards 2019

O 25º Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) é uma premiação considerada muito mais certeira, ao lado do Critic’s Choice Awards, no sentido de prever os possíveis vencedores do Oscar. Concedido por profissionais ligados ao Sindicato dos Atores de Hollywood, tem seu foco especificamente na atuação de atores e atrizes, no cinema e em séries. A premiação ocorreu na noite deste domingo e agraciou ‘Pantera Negra’ como melhor elenco — o equivalente a melhor filme — e melhor elenco de dublês. Entre os atores de cinema, os premiados foram Rami Malek (‘Bohemian Rhapsody’) e Glenn Close (‘A Esposa’) nas categorias principais e Mahershala Ali (‘Green Book: O Guia’) e Emily Blunt (‘Um Lugar Silencioso’) como coadjuvantes.

Primeiro teaser



Margot Robbie retorna como Arlequina em ‘Aves de Rapina’

Sentiu saudades da Arlequina? Pois ela está de volta! No teaser de ‘Aves de Rapina’, publicado ontem, a atriz Margot Robbie retorna como a personagem que estreou em ‘Esquadrão Suicida’, de 2016. Apesar do filme ter recebido diversas críticas negativas, Margot foi muito elogiada como Harley Quinn. Com estreia prevista para fevereiro de 2020, o filme traz a união de Arlequina com Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Canário Negro (Jurnee Smollett-Bell), Renée Montoya (Rosie Perez) e Cassandra Cain (Ella Jay Basco) contra o Máscara Negra (Ewan McGregor).

No rio



Lulu Santos recebe pedido de casamento de namorado durante show

Lulu Santos começou 2019 com uma surpresa: está noivo. O cantor foi pedido em casamento pelo namorado Clebson Teixeira durante um show no Rio de Janeiro neste domingo (27). Ao final do show, Teixeira entrou de surpresa no palco e, de joelhos, mostrou as alianças ao músico. Chorando, Lulu aceitou o pedido. “Esse é Clebson Teixeira, o companheiro da minha vida. Eu aceito. Eu já aceitei há muito tempo.” “Eu sei o quanto isso foi, não digo difícil, mas muito importante para ele, porque eu o conheço muito bem. É o amor da minha vida”, disse Lulu. Nas redes sociais, o noivo de Lulu declarou: “Sem dúvidas o momento mais inesquecível da minha vida”.

Níver do dia

Tom Selleck

ator norte-americano

74 anos