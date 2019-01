Lady Gaga e Bradley Cooper cantam 'Shallow' pela primeira vez juntos em show ao vivo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lady Gaga, 32, trouxe uma surpresa para os fãs que a acompanhavam no show deste sábado (26), em Las Vegas.

Gaga convidou para o palco o ator Bradley Cooper, 44, com quem protagoniza o filme indicado ao Oscar "Nasce Uma Estrela", e juntos os dois cantaram "Shallow", música do filme que levou um dos prêmios do Globo de Ouro 2019.

Essa foi a primeira vez que os dois se apresentaram juntos em um show ao vivo, e antes de começar a cantar, Gaga ainda beijou o rosto de Cooper.

O ator, por sua vez, deu as mãos para a cantora e a abraçou, levando-a até o piano onde tocaria a música.

"Nasce Uma Estrela", filme que Lady Gaga e Bradley Cooper protagonizam, foi lançado em 2018 e já é um dos favoritos da academia de cinema.

A produção concorre em nove categorias do Oscar, incluindo melhor filme e roteiro adaptado.

Outra boa surpresa do longa é a atuação da cantora Lady Gaga, que a fez ser indicada ao prêmio de melhor atriz e melhor canção (por "Shallow"), na mesma premiação.

Bradley Cooper, que também é diretor do filme, acabou não sendo indicado para a categoria de melhor direção.