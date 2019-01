Lady Gaga e Glenn Close empatam como melhor atriz no Critic's Choice Awards

Henrique Romanine, para o Barulho Curitiba

oi ao ar, neste domingo (13), a 24ª edição do Critic’s Choice Awards, premiação dos críticos de cinema e televisão de Hollywood, e considerado o melhor termômetro para os prováveis vencedores do Oscar. Como não poderia deixar de ser, “Roma” foi o filme consagrado da noite, levando os prêmios de melhor filme, direção (para Alfonso Cuarón), filme estrangeiro e fotografia.

Mas a grande surpresa da noite foi o empate entre Glenn Close e Lady Gaga, vencedoras da categoria de melhor atriz, por “A Esposa” e “Nasce Uma Estrela”, respectivamente. Se a previsão para o Oscar se repetir (e as duas empatarem novamente), será a primeira vez, desde 1969, que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas premiará duas atrizes na categoria principal. Naquele ano, Katharine Hepburn e Barbra Streisand foram agraciadas com o prêmio de Melhor Atriz, por suas atuações em “O Leão no Inverno” e “Funny Girl”.

Mas, enquanto o Oscar não vem, confira no BARULHO CURITIBA todos os vencedores e vencedoras do Critic’s Choice Awards 2019!