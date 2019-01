Lais Souza publica vídeo em rede social em que aparece mexendo o tronco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-ginasta Lais Souza, 29, publicou vídeo em sua conta no Instagram em que aparece mexendo o tronco em uma sessão de fisioterapia.

"Deixe que seus sonhos sejam maiores que os seus medos. Obrigada a todos vocês que sonham comigo, o carinho que recebo é a mola propulsora, e aos parceiros Estácio, Neymar e Doda Miranda", disse Lais na postagem, citando seus apoiadores.

Lais sofreu lesão na terceira vértebra da coluna cervical em janeiro de 2014, quando treinava em Utah, nos EUA. Buscava vaga no esqui aéreo para os Jogos Olímpicos de Inverno, que aconteceriam naquele ano em Sochi, na Rússia.

Em alta velocidade, se chocou com uma árvore. A vértebra, além de quebrar, sofreu deslocamento e comprimiu as outras. A lesão medular foi total e comprometeu as funções motoras. Ela perdeu os movimentos, a sensibilidade e o controle de todos os órgãos abaixo do pescoço.

Em entrevista à Folha de S.Paulo em outubro, a ex-atleta afirmou estar feliz como nunca esteve nos últimos quatro anos.