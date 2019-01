Lançamento de livro e debate marcam o Dia do Quadrinho Nacional

SMCS

O Dia do Quadrinho Nacional, celebrado nesta quarta-feira (30/1), será especial na Gibiteca de Curitiba. O desenhista José Aguiar vai lançar o livro “Malu – pequena, comum e extraordinária” e coordenar um debate sobre “Quadrinhos e Adolescência”, com a participação das autoras Amanda Barros, Mylle Silva e Amanda Spitzer. A programação especial é gratuita e aberta ao público.

O lançamento do novo livro de José Aguiar, com abertura de exposição, será às 19h. No debate, marcado para às 20h, as autoras vão contar como os quadrinhos influenciaram suas carreiras, especialmente a partir da adolescência.

Malu é uma personagem adolescente do quadrinista curitibano José Aguiar, que teve suas tiras e histórias publicadas a partir do ano 2000 nos jornais Gazeta do Povo, Jornal do Estado e no Guia Curitiba Apresenta, da Fundação Cultural de Curitiba.

As melhores HQs dessa fase foram reunidas numa edição de colecionador, que será distribuída gratuitamente em seu lançamento.

Serviço: Dia do Quadrinho Nacional – 30 de janeiro (quarta-feira)

Gibiteca de Curitiba – Solar do Barão (R. Carlos Cavalcanti, 533)

19h – abertura da exposição, lançamento da HQ “Malu – pequena, incomum e extraordinária” e palestra com o autor José Aguiar;

20h – debate "Quadrinhos e Adolescência”, com os quadrinistas José Aguiar, Amanda Barros, Mylle Silva e Amanda Spitzer

Entrada gratuita

Autoras convidadas:

Amanda Barros

Formada em design gráfico pela PUCPR, foi ganhadora do 4º Prêmio Ibema de Gravura em 2014. É a diretora de arte da Ursereia Estúdio e Editora e dedica-se a escrever e desenhar a série “Cassandra & The Flaming Puppies”, além de fazer o projeto gráfico das HQs de outros autores.

Mylle Silva

Escritora, roteirista e professora de Escrita Criativa e Roteiro para HQ. Formada em Comunicação Social na PUCPR, publicou as HQs A Samurai, A Samurai: Yorimichi, A Samurai: Primeira Batalha e Guia Básico e Prático para sua próxima História em Quadrinhos.

Amanda Spitzner

Autora de quadrinhos desde 2009, quando fazia projetos de pesquisa na área na Univille, em Joinville. Se profissionalizou na área em 2011 quando se mudou para a Irlanda, onde publicou tiras semanais no seu site Exploding Comics, em parceria com o escritor Hugo Boylan. No ano passado mudou-se para Curitiba, onde mantém a sua produção.