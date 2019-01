Lancha explode, pega fogo e deixa quatro feridos em Paranaguá

Da Redação Bem Paraná com sites

Uma lancha pegou fogo no final da manhã deste sábado (26) em Paranaguá e deixou pelo menos quatro pessoas feridas. A lancha levava cerca de dez pessoas de uma mesma família. O transporte sai pelo Rio Itiberê e pouco depois houve uma explosão no motor. Em seguida a lancha começou a pegar fogo. Uma mulher se feriu com gravidade e outras três pessoas, incluindo um bebê, tiveram ferimentos mais leves.

Eles foram resgatados por pessoas que estavam próximos, já que o acidente aconteceu quando a embarcação ainda estava perto da marina.