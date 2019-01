Lapa, no Rio, inaugura mobiliário urbano na Praça dos Arcos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Lapa, um dos mais conhecidos bairros boêmios do Rio de Janeiro, ganhou nesta quinta-feira (10) mais um ponto de atração, com a inauguração do mobiliário urbano com a frase "Rio Ama Lapa", na Praça Cardeal Câmara, também chamada de Praça dos Arcos.

O objetivo é valorizar a região do Rio Antigo e incentivar a presença de visitantes não apenas no período noturno. As informações são da Agência Brasil.

“Que isso seja o marco de uma maior atenção para aquela região, que é o terceiro destino turístico diurno e o primeiro noturno [da cidade]. Não tem nenhum lugar no Rio que receba maior fluxo de visitantes que a Lapa à noite. Sexta e sábado são 30 mil pessoas por dia ali”, disse o presidente do Polo Novo Rio Antigo, Thiago Cesário Alvim, um dos parceiros do projeto.

A escultura, produzida em chapas galvanizadas com acabamento em pintura automotiva e tratamento anticorrosivo, foi inspirada em peças instaladas como Amsterdã, na Holanda, e Nova York, nos Estados Unidos, onde existe mobiliário urbano com frases idênticas homenageando as cidades.

Na Lapa, a peça tem 2 m de altura por 11 m de largura e fica a 80 m de distância dos Arcos da Lapa. No lugar da palavra "ama", a escultura tem o desenho de um coração estampado com vários símbolos do bairro.

O projeto para a instalação do "Rio Ama Lapa" levou 8 meses para ser concluído. Nesse período foram várias as reuniões entre os parceiros da iniciativa privada e de órgãos públicos. O Polo Novo Rio Antigo, associação que reúne mais de 120 empreendimentos locais, se juntou à Secretaria de Estado de Cultura, à Superintendência do Centro da Prefeitura do Rio, ao Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, com apoio do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). A iniciativa teve patrocínio cultural da cerveja Antarctica (Ambev).

Para garantir mais segurança no local, será ampliado o Programa Lapa Presente, especialmente no período noturno, informou Thiago. Segundo ele, além disso, foi pedido ao 5º BPM mais patrulhamento durante o dia. “A parte diurna tem que ter uma viatura permanente nos Arcos da Lapa”, disse Thiago. A Guarda Municipal também deve reforçar o trabalho dos agentes na região. O objetivo é que todos os que vão conhecer a Escadaria Selarón (obra arquitetônica decorada pelo artista chileno radicado no Brasil Jorge Selarón, localizada entre os bairros de Santa Teresa e Lapa) visitem também o mobiliário nos Arcos da Lapa e que façam "uma foto ali com toda a segurança que merecem”.

Na visão do idealizador do projeto, o ex-subsecretário de Estado de Cultura e empreendedor cultural Léo Feijó, a iniciativa ajudará a chamar atenção dos órgãos públicos e de instituições que atuam na área para o desenvolvimento de melhorias para a região, que já foi considerada perigosa. “A ideia é que haja uma responsabilidade compartilhada de moradores, com empreendedores e com o poder público para que se encontrem soluções para os problemas."