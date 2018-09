Lapa vai implantar sistema de monitoramento por Câmeras

Da Redação Bem Paraná

Uma reunião na semana passada definiu metas para a implantação do sistema inteligente de monitoramento com câmeras de segurança de alta resolução na Lapa. O projeto, moderno e eficiente, foi apresentado pelos técnicos do Serviço de Tecnologia da Polícia Militar ao prefeito Paulo Furiati e outras autoridades do município.

“Em outras cidades este modelo foi implantado com resultados satisfatórios”, comentou o capitão Schambach, da Inteligencia da Polícia Militar. O sistema é inteligente, capaz de detectar cidadão em atitudes suspeitas, reconhecimento facial e cruzamento de dados de veículos.

A realidade e a rotina do município foram consideradas na elaboração deste projeto especifico para a Lapa. As 26 câmeras espalhadas na cidade serão monitoradas na sede da Primeira Companhia Independente de Polícia Militar com o auxilio de um servidor cedido pelo Município e a supervisão da Polícia Militar.

A Prefeitura da Lapa fica também encarregada da contratação das câmeras de segurança adquiridas ou locadas de empresas especializadas. São equipamentos modernos, de alta resolução e resistentes ás condições climáticas.

A Tecnologia da Informação e Tecnologia do Paraná - Celepar participa da parceria com armazenamento e o cruzamento do banco de dados da tecnologia empregada no sistema. Interligado, as informações serão confrontadas com outros centros de informações dando maior abrangência e eficácia nas ações. O prefeito Paulo Furiati determinou os estudos técnicos para a abertura de processo licitatório para a implantação do sistema na Lapa.