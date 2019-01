Larissa Manoela leva totem de papelão do namorado para aniversário

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um compromisso a trabalho no Marrocos impediu o namorado da atriz Larissa Manoela, o ator Leonardo Cidade, de comparecer à festa de 18 anos da artista, que aconteceu em São Paulo, nesta quarta-feira (30).

A ausência, entretanto, não deixou que Larissa Manoela perdesse o bom humor e fez com que estrela do SBT encontrasse uma criativa solução: levar para a festa um totem de papelão em tamanho real de Leonardo.

A peça divertiu tanto que foi levada até para a pista de dança da festa, animada pelo DJ Alok, DJ Yuri Martins, MC Kekel e Banda Eva.

Nas redes sociais, Larissa Manoela e amigos compartilharam momentos ao lado do totem de papelão com animação.

Leonardo Cidade parece ter gostado da surpresa e também compartilhou, pelo recurso Stories do -Instagram em que fotos e vídeo desaparecem após 24 horas- uma foto da namorada ao lado do seu totem de papelão.

A festa de tema "freedom" (liberdade em inglês), que contou com decoração de borboletas, foi a segunda comemoração da atriz, já que a data real de seu aniversário é 28 de dezembro. A primeira foi em Orlando, nos EUA, onde atriz tem uma casa e passou férias com a família.

Para a festa tardia, Larissa Manoela optou por um look despojado: top cropped e shorts jeans, botas over the knee (aquelas cima do joelho) e casaco na cor verde neon. Com maquiagem leve, os cabelos foram soltos e ondulados.

O parabéns foi cantando com um bolo de cinco andares assinado pelos confeiteiros Luiz Toledo e Wagner Bertazzo.

O elenco da novela infantil do SBT "As Aventuras de Poliana" compareceu em peso. Na trama infantil da emissora de Silvio Santos, Larissa Manoela interpreta Mirela Delfino e faz par romântico com o personagem do ator João Guilherme, Luca Tuber, seu ex-namorado na vida real.