Latam passa a cobrar pela marcação de assentos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir de 16 de agosto, a Latam vai cobrar a marcação de assentos em viagens.

A escolha da cadeira será cobrada nas tarifas mais baratas. O custo será de R$ 15 para passagens da Light e R$ 25 para os bilhetes adquiridos na tarifa Promo.

Não paga tarifa quem comprar passagens nas tarifas mais caras (Top e Plus) ou for membro dos programas de fidelidade da empresa nas categorias Black Signature, Black e Platinum.

A seleção do assento poderá ser feita no momento da compra ou até 40 minutos antes do voo.

Para os passageiros que optarem por não escolher seu assento, a seleção será feita de forma automática 48 horas antes da decolagem.

A cobrança pela marcação de assentos já é adotada pelas outras companhias nacionais do setor (Gol, Azul e Avianca) e por empresas internacionais.

A adoção de estratégias como essa faz parte da busca das aéreas por ampliar suas receitas auxiliares, com vendas de alimentos nos voos e cobrança pelo despacho de bagagem, iniciada há um ano.

A Latam informou em comunicado que as medidas estão em linha com a aviação mundial.

Segundo a empresa, elas trarão mais flexibilidade aos passageiros para adequar os voos à sua rotina, de acordo com a sua escolha. Fazem parte de experiência que a companhia desenvolve desde 2016, em que passageiros pagam pelo que efetivamente usam, afirma a companhia.

Também a partir de 16 de agosto, os clientes LATAM com bilhetes nas tarifas Light, Plus e Top terão a opção de antecipar ou adiar suas viagens para voos na mesma data com até 1 hora de antecedência do horário original.

Para os clientes com bilhetes da tarifa Light, o valor de cada um dos serviços será de R$ 75, podendo ser adquiridos pelo site com cartão de crédito ou débito.

Clientes Latam Fidelidade das categorias Black Signature, Black e Platinum, além de passageiros com bilhetes comprados na tarifa Top e Plus, não pagam por nenhum dos serviços.

Os clientes da categoria Gold contarão com a gratuidade até dezembro de 2018.