Laterais foram os piores em campo pelo Coritiba. Confira as atuações contra o São Bento

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS



Wilson (7,0)

Converteu um pênalti com perfeição e não teve culpa pelo empate.



Leandro Silva (5,0)

Até criou alguns bons ataques, mas foi péssimo na marcação.



Rafael Lima (6,0)

Conseguiu salvar-se em meio ao péssimo desempenho defensivo da equipe. Regular.



Thalisson Kelven (5,5)

Pecou na saída de bola e não acompanhou Ricardo Bueno no lance do 1º gol.



William Matheus (4,5)

Errou demais na defesa e pouco apoiou. Numa de suas falhas saiu o 1º gol dos paulistas.



Vitor Carvalho (5,0)

Teve dificuldade na saída de jogo. Demonstrou nervosismo.



Wellington Simião (5,5)

Entrou aos 15-2º. Não conseguiu organizar o meio de campo.



Uillian Correia (6,0)

Era o melhor no meio de campo até ser expulso, atrapalhando e muito o time.



Yan Sasse (7,5)

Marcou um golaço e por isso leva sete e meio. Mas participou pouco da criação.



Kady (5,0)

Entrou aos 21-2º e quase não pegou na bola. Errou dois passes e acertou um.



Guilherme Parede (5,5)

Esforçado, mas pouco criativo. Teve uma boa oportunidade, mas chutou mal.



Jonatas Belusso (6,5)

Boa movimentação no ataque e a assistência para o primeiro gol.



Julio Rusch (6,0)

Entrou aos 32-2º e, apesar de ter tido pouco tempo, deu uma assistência para finalização.



Alisson Farias (6,0)

Após um bom primeiro tempo, desapareceu de campo na etapa final.