Laterais revelados pelo Coxa viram 'sonho de consumo' no mercado da bola

Redação Bem Paraná

Após mais de uma década longe do futebol brasileiro e atuando nos principais palcos da Europa, duas das principais revelações do Coritiba no século XXI estão perto de retornar ao futebol brasileiro e se tornaram sonho de consumo dos principais clubes do país. São os laterais Adriano e Rafinha, hoje com 34 e 33 anos, respectivamente.

O lateral-direito do Bayer de Munique é quem parece ter a situação mais adiantada. Com contrato junto ao clube bávaro até o final da temporada europeia, Rafinha já teria um acerto com o Flamengo, clube que passaria a defender no final de maio.

Nascido em Londrina, no norte do Paraná, o jogador está desde 2005 longe do Brasil, quando deixou o Coritiba (único clube que defendeu no país até hoje) para acertar com o Schalke 04, da Alemanha. Depois, entre 2010 e 2011 passou pelo Genoa, da Itália, e desde então joga pelo maior clube do futebol alemão, o Bayern de Munique.

Na atual temporada jogou 20 das 32 partidas da equipe, com nove jogos pela Bundesliga e quatro pela Champions League. Frequentemente, porém, entra em campo saindo do banco: foi titular em 12 ocasiões e entrou no meio do jogo em outras 9 partidas.

Aos 33 anos, já teria informado ao Bayern que não renovará seu contrato e que pretende retornar ao Brasil. A Roma, da Itália, também teria interesse no lateral, mas o Flamengo estaria em vantagem na disputa pelo negócio.

Já a situação do lateral Adriano (que era lateral-esquerdo no Coxa, mas passou a jogar pelos dois lados no Barcelona) é a mais distante de um desfecho. Segundo o Globoesporte.com, o Santos estaria interessado no atleta para repor a saída do lateral-esquerdo Dodô. Hoje no Besiktas, da Turquia, o jogador tem contrato até o final de junho deste ano e precisaria conseguir a liberação do clube turco para reforçar algum clube brasileiro ainda no primeiro semestre.

Assim como Rafinha, o único clube brasileiro que Adriano defendeu foi o Coritiba, de 2002 a 2004, sendo lançado ao time principal com menos de 18 anos. No começo de 2005, foi vendido ao Sevilla, onde ganhou duas Copas da Uefa (2005-2006 e 2006-2008), fazendo parte de um grupo que ainda contava com outros brasucas de destaque, como Daniel Alves, Renato e Luís Fabiano.

Depois do Sevilla, rumou em 2010 para o Barcelona, clube que defendeu até 2016 e conquistou duas Liga dos Campeões e quatro campeonatos espanhóis.

Na Turquia, ganhou o Campeonato Turco de 2016-2017, mas agora estaria interessado em retornar ao Brasil (na atual temporada participu de apenas 13 dos 33 jogos disputados pelo clube). A situação financeira do Besiktas, inclusive, pode facilitar o negócio: em crise financeira, o clube turco tem atrasado salários dos jogadores e tenta se desfazer de alguns atletas para amenizar o problema. Vágner Love, outro brasileiro do Besiktas, por exemplo, está com cinco meses de salários atrasados e ontem revelou que não tem sequer previsão de pagamento.

E o Coritiba?

Tanto Rafinha como Adriano sempre demonstraram ter carinho pelo Coritiba. O ex-jogador do Barcelona, inclusive, é nascido em Curitiba, enquanto Rafinha já declarou publicamente que gostaria de voltar a jogar no Coritiba e encerrar a carreira no verdão.

O momento financeiro do clube, contudo, inviabiliza qualquer negociação nesse sentido. Ademais, os projetos ofertados por outros clubes, profissionalmente falando (questão salarial e perspectiva de títulos), é certamente mais tentados do que aquele que o clube paranaense poderia oferecer neste momento.