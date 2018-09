Lateral deixa o Coritiba e técnico estuda novas mudanças no time

Silvio Rauth Filho

O lateral-direito Carlos César, 31 anos, está deixando o Coritiba. O jogador sofreu lesão em 21 de agosto e vai retornar ao Atlético Mineiro para concluir o treinamento. Ele estava no clube paranaense desde março, cedido por empréstimo.

Nesses seis meses no Coxa, Carlos César disputou apenas duas partidas. Ele sofreu uma lesão em treinamento em março e só foi estrear em agosto. Atuou contra Atlético-GO e Criciúma. Teve nova contusão e não foi mais utilizado.

RETORNO

O técnico Argel Fucks terá o retorno do lateral-esquerdo William Matheus, 28 anos, para a próxima partida, que será sábado, contra o Avaí, no Couto Pereira. O jogador está recuperado da lesão que o deixou um mês fora da equipe. No último jogo, o treinador usou o zagueiro Alex Alves improvisado na lateral-esquerda, durante o primeiro tempo. Depois, colocou o lateral Abner nessa posição.

DESFALQUES E DÚVIDA

O volante Uillian Correia e o zagueiro Thalisson Kelven estão suspensos por cartões amarelos. Vitor Carvalho é o substituto imediato para a posição de volante. A vaga na zaga pode ficar com Alex Alves ou Alan Costa.

O volante Escobar é dúvida para o confronto com o Avaí. Ele sentiu dores musculares na última partida e está em tratamento. As opções para o lugar dele são Julio Rusch, Simião e Vinicius Kiss.

Com isso, a provável escalação é Wilson; Leandro Silva, Alex Alves, Rafael Lima e William Matheus (Abner); Vítor Carvalho e Simião (Vinícius Kiss); Jean Carlos e Chiquinho; Guilherme Parede e Alecsandro.