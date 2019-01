Lateral-direito Sueliton é o novo reforço do Paraná Clube para temporada 2019

Redação Bem Paraná com assessoria

O lateral-direito Sueliton é o novo reforço do Paraná Clube. Aos 32 anos, ele se mostra realizado de ser o novo reforço da equipe. “É motivo de orgulho vestir a camisa de uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Não vai faltar empenho e dedicação para que a gente consiga atingir, em 2019, todos os objetivos traçados pela comissão técnica e pela diretoria”, disse o jogador.

Sueliton acredita que no Paraná deve ir passo a passo contribuir para a construção de uma grande história. “Primeiro, o foco é o Estadual e a Copa do Brasil. Mais pra frente, pensamos no Campeonato Brasileiro e na briga pelo acesso”, comentou Sueliton. “O Paraná está montando um grupo competitivo e com todos se ajudando, vamos fazer uma grande temporada”.

O lateral, que já passou por várias equipes do futebol brasileiro, se disse impressionado com a estrutura do Paraná Clube. “O Ninho da Gralha nos oferece todas as condições para uma ótima preparação. A pré-temporada é a base de tudo. É o alicerce para que possamos desempenhar um bom futebol durante todo o ano. O clube está de parabéns pela estrutura e por tudo que oferece em termos de fisiologia, fisioterapia e condições de treinamento. Estou honrado por poder participar desse projeto”, concluiu.

Ficha técnica

Sueliton

Nome: Sueliton Pereira de Aguiar

Idade: 32 anos (19/08/1986, Vitória de Santo Antão-PE)

Altura: 1,78m

Peso: 72kg

Posição: lateral-direito

Clubes: Porto-PE, Sergipe-SE, ABC-RN, São José-RS, Rayo Vallecano-ESP, Criciúma-SC, Athletico-PR, Joinville-SC, Figueirense-SC, Goiás-GO, Náutico-PE, Mirassol-SP, Criciúma-SC e Paraná Clube