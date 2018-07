Lateral do Santos pode ser o 18º reforço do Coritiba na temporada

Silvio Rauth Filho

O lateral-esquerdo Romário, 26 anos, pode ser o 18º reforço do Coritiba na atual temporada. O jogador pertence ao Santos, com vínculo até 2022, e está emprestado para o Ceará até dezembro. Como está sendo pouco aproveitado no clube nordestino, pode ser cedido ao time paranaense, também por empréstimo.

A contratação de mais um lateral-esquerdo surgiu com a má fase de William Matheus. Outras opções para essa posição são Abner e Henrique Gelain, que não conveceram o técnico Eduardo Baptista.

O Coxa já contratou 17 reforços em 2018. Quatro deles são laterais: o canhoto Abner e os destros César Benítez, Carlos Cesar e Leandro Silva. Benítez já deixou o clube. Carlos Cesar está lesionado e ainda não estreou.

OS 17 REFORÇOS

Jogadores contratados pelo Coritiba em 2018

Zagueiros: Alex Alves, Alan Costa, Rafael Lima

Laterais: César Benítez, Abner, Carlos Cesar, Leandro Silva

Volantes: Simião, Vinícius Kiss, Uillian Correia

Meia: Jean Carlos, Alisson Farias

Pontas: Pablo, Alvarenga, Chiquinho

Centroavante: Bruno Moraes, Jonatas Belusso

Romário foi o jogador do Ceará com mais assistências na Série B de 2017 – somou seis passes para gols nas 32 partidas que disputou na competição. Em 2018, voltou para o Santos e disputou duas partidas no Paulistão. Em seguida, acabou novamente emprestado ao clube nordestino. Não conseguiu se firmar como titular. Ao longo do ano, começou jogando em 13 partidas e entrou em outras cinco.

O lateral começou a carreira no Audax e já passou por Porto-POR, Bahia, Red Bull Brasil, Avaí, Atlético-GO, Avaí, Santos e Ceará.