Leandro Damião é anunciado por time do Japão após não renovar com o Inter

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Frontale Kawasaki, do Japão, anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação de Leandro Damião. O jogador não chegou a um acordo para renovar seu contrato com o Internacional, clube que defendeu nesta temporada.

O clube japonês anunciou o contrato de um ano com o atacante. O acordo se encerrará em janeiro de 2020.

O centroavante de 29 anos encerrou sua segunda passagem pelo Inter com 49 jogos disputados e 19 gols. Depois de ser muito importante na campanha de volta à Série A em 2017, neste ano ele sofreu com acúmulo de lesões e ficou longos períodos afastado. No entanto, no fim da temporada cresceu em rendimento e marcou gols importantes.

Sem ele, o Internacional precisará ir ao mercado da bola atrás de atacante. Paolo Guerrero tem liberação para atuar apenas a partir de abril. Luiz Adriano sinalizou que dificilmente trocará o Spartak Moscou, da Rússia, pelo Colorado. E Jonatan Alvez, cujo vínculo tem mais seis meses, não foi bem nas oportunidades que recebeu.