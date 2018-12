Leda Nagle mostra o rostinho do Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle

Redação Bem Paraná com assessoria

A jornalista Leda Nagle publicou, no início da madrugada desta sexta-feira, 30, a primeira foto do rosto da neta Zoe, fruto do relacionamento do filho Duga Nagle com a apresentadora Sabrina Sato. "Orgulho e paixão! Fortes e lindas emoções!", declarou Leda acompanha das hashtags #souavó, #avódemenina e #avódezoe.

Zoe nasceu com 3,36 quilos às 15h40. Sabrina tentou dar à luz de parto natural, mas após 25 horas de espera ela foi submetida a uma cesárea.