Leilão em Curitiba tem imóveis com até 50% de desconto e pagamento parcelado

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Imóveis penhorados por varas judiciais de Curitiba vão a leilão no próximo dia 19 de outubro. O pregão será comandado pelo leiloeiro público oficial Helcio Kronberg e ocorre a partir das 10 horas. Os lances também podem ser dados pela internet, mediante cadastro no site do leiloeiro público oficial Helcio Kronberg. O resultado também pode ser acompanhado online. O leilão ocorre presencialmente na Rua Padre Anchieta, 2540, no Champagnat. Há imóveis com valor até 50% abaixo do mercado.

Entre os destaque estão um apartamento localizado na Rua Comendador Araújo, no Centro de Curitiba, com área construída de 120,20 m² e lance inicial de R$ 155 mil, um apartamento na Rua Senador Accioly Filho, no Capão Raso, com área de 54,76 m² e lance inicial de R$ 148.850 e um apartamento localizado na Rua João Pontoni, no Cristo Rei, com área total de 159,44 m² e lance inicial de R$ 259.125. Todos podem ser parcelados em até 30 vezes mediante entrada de 25% do valor arrematado.

Além dos imóveis, o leilão também oferece terrenos, veículos, vagas de garagem, televisores e outros itens. Todos podem ser vistos no site do leiloeiro https://www.hkleiloes.com.br/.

O leilão é público e podem participar tanto pessoas físicas quanto jurídicas.

Serviço

Leilão de bens judiciais de Curitiba

Data: 19 de outubro

Horário: A partir das 10h

Endereço: Rua Padre Anchieta, 2540, auditório principal

Mais informações: www.hkleiloes.com.br.