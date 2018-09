Leilão oferece terrenos e fazendas no interior do Paraná

Mario Akira

Diversos terrenos em seis cidades no interior do Paraná serão vendidos em um leilão online no dia 10 de setembro, a partir das 10h, pelo leiloeiro público oficial Helcio Kronberg. Os lances já podem ser dados pela internet, após cadastro no site do leiloeiro. O resultado pode ser acompanhado online. O leilão abrange as cidades de União da Vitória, General Carneiro, Ortigueira, Bituruna, Curiúva e São Miguel do Iguaçu.

Entre os destaques estão uma fazenda em General Carneiro, com área de 70.939.872 m², situado nas fazendas Zacarias e Barra Bonita, com lance inicial de R$ 53.997 mil. Caso não seja leiloado nesta data, o terreno será vendido por R$ 26.998 mil no dia 24 de setembro.

Também há um terreno rural em União de Vitória, com área total de 1.765.300 m² e lance inicial de R$ 2.118 milhões, além um terreno urbano, em General Carneiro, com área total de 435,90 m² com um galpão comercial de aproximadamente 240 m² e lance inicial de R$ 330 mil.

Todos os lotes podem ser parcelados em até 30 meses mediante entrada de 25% do valor arrematado.

Para conferir os bens a serem leiloados basta entrar no site do leiloeiro www.hkleiloes.com.br.

Sobre Helcio Kronberg

Leiloeiro público oficial pela Junta Comercial do Estado do Paraná com 18 anos de experiência na área. É autor do livro “Leilões Judiciais e Extrajudiciais” lançado pela Editora Hemus. É docente, jurisconsulto com várias titulações acadêmicas. Para mais informações basta acessar: www.hkleiloes.com.br.