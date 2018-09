Leilão tenta, novamente, vender o Hospital Evangélico

Antonio Trajano

Pela terceira vez neste ano, o Hospital Evangélico de Curitiba e a Faculdade Evangélica do Paraná vão à leilão. O novo certame está marcado para a manhã desta sexta-feira (28). O primeiro leilão neste ano, marcado para maio, foi adiado por divergência na avaliação dos bens. Remarcado para o dia 17 de agosto, o complexo hospitalar e a Faculdade chegaram a ser arrematados, mas, o certame foi cancelado por falta de pagamento.

O leilão está marcado para acontecer no Auditório do Fórum Trabalhista de Curitiba (Av. Vicente Machado, 400, Centro), às 10 horas, e será comandado pelo leiloeiro público Helcio Kronberg. Três consórcios participam. Entre as empresas participantes estão dois consórcios que já haviam conseguido efetivar a participação em agosto. Uma nova empresa também se apresentou, e tem sede em São Paulo.

De acordo com o edital, quem arrematar o hospital e a faculdade não responderá por nenhuma dívida anterior e apenas continuará com os contratos de trabalho vigentes.

O hospital é referência no tratamento de queimados, traumas (urgência e emergência), gestação de alto risco e transplante renal. Atende 35 mil pessoas por mês e cerca de 95% desses atendimentos são realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Hospital Evangélico tem quase 60 anos de atuação e conta com uma estrutura de oito andares e 23,3 mil metros quadrados.