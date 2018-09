Lemann, da Ambev, segue líder dos mais ricos brasileiros

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Jorge Paulo Lemann, 78, sócio da 3G Capital, que controla a Ambev, segue no topo do ranking dos bilionários e mais ricos brasileiros, de acordo com publicação da Forbes Brasil nesta quinta-feira (13).

Com uma fortuna de mais de R$ 100 bilhões, Lemann encabeça a lista, seguido por Joseph Safra, do banco que leva seu nome, e Marcel Herrmann Tellles, sócio de Lemann. Os três primeiros colocados já estavam nesta posição em 2017.

Em 2018, Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, assume a quarta colocação e troca de lugar com Carlos Alberto Sicupira, também sócio de Lemann, que agora está em quinto na lista. Na sequência aparecem no ranking os irmãos Pedro, Fernando, João e Walter Moreira Salles Júnior.

A lista deste ano traz 25 novos bilionários, a maioria do mercado de ações. Segundo a Forbes, vários dos novos ricos são parentes entre si, o que se explica pela conclusão dos inventários de dois grandes empresários brasileiros, falecidos em anos anteriores.