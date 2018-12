Léo Moura aceita proposta e renova contrato com Grêmio até o fim de 2019

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio e Léo Moura entraram em acordo. O jogador aceitou a proposta do clube gaúcho nesta sexta-feira (14) e renovou vínculo até o fim de 2019.

A data era prazo estipulado pelo comando do clube para definir a situação. Caso não renovasse com Léo Moura, o Grêmio iria estudar a investida em Marcos Rocha, que foi oferecido ao clube pelo Atlético-MG.

Porém, o ex-flamenguista aceitou a oferta do Tricolor e ampliou seu vínculo até o fim de 2019.

Com 40 anos, Moura foi titular do time gaúcho durante boa parte da temporada. Em alguns momentos alternou posto com Leonardo Gomes. Fechou o ano com 35 jogos e um gol. No clube desde 2017, ele é campeão da Libertadores, da Recopa e do Gauchão e soma 76 jogos com quatro gols.

A oficialização da renovação com Grêmio irá ocorrer nos próximos dias.