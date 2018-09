Léo Pereira vira o 'craque das estatísticas' do Atlético no Brasileirão

Silvio Rauth Filho

O zagueiro Léo Pereira, 22 anos, virou o “craque das estatísticas” do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Ele é o melhor da equipe no ranking do site WhoScored, que usa estatísticas para atribuir uma nota (de 0 a 10) a cada jogador nas partidas da competição.

Léo Pereira tem nota média de 7,05 no Brasileirão. Logo atrás dele estão os pontas Marcinho (7,00) e Marcelo Cirino (6,97), o zagueiro Paulo André (6,97), o atacante Pablo (6,96), o goleiro Santos (6,93) e o lateral-direito Jonathan (6,91).

Para entrar no ranking do site inglês, é precisa ter disputado um mínimo de dez partidas no Brasileirão 2018.

Léo Pereira atuou em 11 rodadas e é o jogador do Atlético com mais lançamentos certos (média de 6,4 por jogo) e o quarto com mais passes certos (44,1 por jogo). Nas estatísticas defensivas, está entre os menos driblados (0,3 por jogo). O pior nesse quesito é o volante Lucho González, com 1,7.

Entre os zagueiros do Atlético, Léo Pereira é quem menos comete faltas, com 0,8 por jogo. O pior da zaga nessa estatística é Wanderson, com 1,7.

Outro ponto positivo para Léo Pereira é o número de rebatidas, com média 5,7 por jogo. Ele também se destaca em interceptações – segundo da equipe, com 1,5 por partida — e no jogo aéreo — terceiro do time, com 2,6 disputas vencidas pelo alto. A média do zagueiro também sobe no ranking do WhoScored por ter marcado um gol e feito uma assistência na competição.

A SELEÇÃO DO BRASILEIRÃO

Os melhores por posição no ranking do WhoScored (atualizado até a 26ª rodada)

Goleiro: Walter (Corinthians)

Lateral-direito: Eder Militão (São Paulo)

Zagueiro: Rodrigo Moledo (Inter)

Zagueiro: Victor Cuesta (Inter)

Lateral-esquerdo: Renê (Flamengo)

Meia-central: Patrick (Inter)

Meia-central: Lucas Paquetá (Flamengo)

Extremo: Everton Ribeiro (Flamengo)

Extremo: Everton (Grêmio)

Atacante: Gilberto (Bahia)

Atacante: Diego Souza (São Paulo)



OS NÚMEROS DEFENSIVOS DO ATLÉTICO

No Brasileirão, com base no ranking do WhoScored, com mínino de dez jogos disputados

INTERCEPTAÇÕES

1º Wanderson 1,6

2º Léo Pereira 1,5

3º Thiago Heleno 1,4

DESARMES

1º Camacho 2,4

2º Wellington 2,2

3º Lucho 2,0

REBATIDAS

1º Léo Pereira 5,7

2º Zé Ivaldo 4,5

3º Paulo André 4,3

CHUTES BLOQUEADOS

1º Zé Ivaldo 0,9

2º Paulo André 0,9

3º Thiago Heleno 0,7

BOLA AÉREA*

1º Wanderson 3,7

2º Thiago Heleno 2,9

3º Léo Pereira 2,6

*Disputas vencidas no jogo aéreo

DRIBLADO PELO ADVERSÁRIO

1º Lucho 1,7

2º Camacho 1,3

3º Pablo 1,2

FALTAS COMETIDAS

1º Wellington 2,4

2º Pablo 2,4

3º Wanderson 1,7