Léo Santos treina como titular e deve formar dupla com Henrique na zaga do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians que enfrenta o Guarani na noite desta quarta-feira (23) pode ter uma mudança em relação à equipe que estreou no Campeonato Paulista. O zagueiro Léo Santos voltou a treinar como titular nesta terça (22), na vaga que foi ocupada por Marllon no primeiro compromisso de 2019, e tem boas chances de retomar a posição ao lado de Henrique.

Fábio Carille começou o treinamento com Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Richard, Ramiro, Jadson, André Luis e Sornoza; Gustavo. Desta forma, repetiu a linha de defesa que terminou 2018 como titular e pode apostar no entrosamento entre Léo e Henrique na visita a Campinas.

Talvez seja a posição mais disputada da equipe. Léo Santos começou a pré-temporada de titular, depois viu Pedro Henrique ser testado no amistoso contra o Santos e Marllon ganhar lugar na estreia oficial na temporada. Carille chegou a explicar sua escolha por Marllon porque "queria conhecê-lo", visto que o camisa 13 havia jogado apenas três partidas no ano passado e todas após a saída do técnico para o futebol saudita.

A manutenção dos outros dez titulares confirma a intenção de Carille em manter, nesta quarta, escalação bem próxima daquela que enfrentou o São Caetano no último domingo. O plano é usar os titulares pela segunda vez seguida e então descansar a maioria contra a Ponte Preta, no sábado (26).

ROMERO TREINA

Com futuro indefinido a partir de julho, Ángel Romero está fora da lista de inscritos no Campeonato Paulista enquanto não resolver sua situação contratual. Ao contrário dos treinos recentes, porém, nesta terça o paraguaio pôde participar normalmente da atividade com bola junto aos companheiros. Ele já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe e está na mira do Atlético-MG.

Confira os relacionados que viajam a Campinas:

Goleiros: Cássio, Walter e Filipe

Laterais: Danilo Avelar, Michel e Fagner

Zagueiros: Henrique, Marllon, Léo Santos e Pedro Henrique

Volantes: Richard, Thiaguinho e Ramiro

Meias: Jadson, Mateus Vital, Araos, Sornoza e Pedrinho

Atacantes: André Luis, Gustavo e Gustavo Silva