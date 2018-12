Leo Stronda e Luane Dias terminam namoro por 'incompatibilidade de agendas'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O amor nem sempre tudo supera. Para o casal formado pelo fisiculturista e youtuber Leo Stronda e a modelo Luane Dias, por exemplo, a "incompatibilidade de agendas" mostrou-se um obstáculo intransponível.

Formado durante o reality A Fazenda 10, a vida a dois não teve muito sucesso longe do confinamento. Na noite desta sexta (14), menos de um mês após a eliminação de Stronda do programa, a assessoria do youtuber informou que ele e Luane não estão mais juntos.

"O término, passivo [sic], aconteceu em comum acordo, dada a incompatibilidade de agendas que estão enfrentando no momento", afirma a nota publicada pela equipe de Stronda.

A nota, que ainda descreve Luane como "uma mulher maravilhosa por quem ele [Stronda] realmente se encantou", afirma que "tem sido difícil administrar a intensa agenda de compromissos dos dois" e que, por isso, ambos decidiram "dar um tempo na relação".

No auge do amor, durante o programa, Luane e Leo chegaram a planejar um casamento em um castelo no Rio de Janeiro.

"Quero casar logo em junho. Quero a festa naquele castelo que a Valesca gravou 'Beijinho no Ombro'. Uma amiga minha fez a festa de casamento dela lá e lembro que foi incrível", disse Luane na ocasião. Falta só combinar com um noivo novo.