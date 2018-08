Leonardo traz o seu 'Bar do Leo' neste domingo no Teatro Positivo

Redação Bem Paraná com assessoria

No dia 19 de agosto, domingo, o cantor Leonardo chega a Curitiba com o seu Bar do Leo, show baseado em seu último disco. A apresentação acontece no Grande Auditório do Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido), a partir das 20h. A produção e realização é da RW7 Production & Entertainment e Massa Play.

O cantor apresenta, em Bar do Leo, show em que ele reproduz o clima de boteco, músicas inéditas como “Pergunte ao Dono do Bar” e “Choro, Choro de Saudade”, além de clássicos inéditos em sua voz como “Tranque a Porta e me Beija”. Os ingressos à venda pelo site do Disk Ingressos (https://www.diskingressos.com.br/event/leonardo_2018) e pelo call center (41) 3315-0808 ou ainda na Bilheteria do Teatro Positivo, quiosques dos Shoppings Estação, Mueller, Palladium e São José. Os ingressos custam de R$80,00 a R$500,00, mais taxas administrativas. Descontos promocionais para Cartão Fidelidade Disk Ingressos (titular e 3 acompanhantes), Associados OAB com carteirinha funcional – OAB/PR (titular e 1 acompanhante), Funcionários da CAA/PR e OAB/PR com a apresentação do crachá (titular e 1 acompanhante), Beneficiário do Teatro Positivo (titular e 1 acompanhante). Meia entrada para Estudantes, Idosos, Doadores de Sangue, Professores, Portadores de Necessidades Especiais, Portadores de Câncer. Descontos não cumulativos. Não se aplicam a outros descontos concedidos por Lei e outras promoções. A classificação do show é livre. Saiba mais em http://www.facebook.com/Rw7ProductionEntertainment.

Serviço:

Show de Leonardo – Bar do Leo

Data: 19 de agosto (domingo) – 20h (abertura do Teatro às 19h)

Local: Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido) Ingressos à venda: https://www.diskingressos.com.br/event/leonardo_2018 ou (41) 3315-0808

Ingressos: Setor Azul: R$160,00 (R$80,00 meia-entrada) + taxa; Setor Laranja: R$220,00 (R$110,00 meia-entrada) + taxa; Setor Verde Superior: R$300,00 (R$150,00 meia-entrada) + taxa; Setor Verde Inferior: R$300,00 (R$150,00 meia-entrada) + taxa; Setor Rosa: R$380,00 (R$190,00 meia-entrada) + taxa; Setor Branco: R$500,00 (R$250,00 meia-entrada) + taxa.

Meia-entrada: Estudantes, Idosos, Doadores de Sangue, Professores, Portadores de Necessidades Especiais, Portadores de Câncer.

Descontos promocionais: Cartão Fidelidade Disk Ingressos (titular e 3 acompanhantes), Associados OAB com carteirinha funcional – OAB/PR (titular e 1 acompanhante), Funcionários da CAA/PR e OAB/PR com a apresentação do crachá (titular e 1 acompanhante), Beneficiário do Teatro Positivo (titular e 1 acompanhante). Descontos não cumulativos. Não se aplicam a outros descontos concedidos por Lei e outras promoções.

Classificação: Livre

Produção e Realização: RW 7 Production & Entertainment e Massa Play.

Informações: (41) 3315-0808 ou https://www.facebook.com/Rw7ProductionEntertainment