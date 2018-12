Leonardo Silva renova até o Estadual e, depois, se tornará gestor do Atlético-MG

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Leonardo Silva cedeu ao pedido da diretoria e renovou contrato com o Atlético-MG até o fim do Campeonato Mineiro 2019. Na sequência, assumirá uma função de gestor de futebol.

A princípio, o jogador gostaria de estender o vínculo até o fim de 2019. No entanto, após longas tratativas do empresário Oldegard Filho com o presidente Sérgio Sette Câmara e o diretor de futebol Marques, aceitou um compromisso com menor duração.

A diretoria traçou um plano ao jogador com o intuito de mantê-lo no clube ao fim da carreira como atleta. Leonardo Silva será membro da diretoria e atuará na função de gerente de futebol. Ele auxiliará no comando do elenco ao lado de Marques.

As condições do futuro cargo do zagueiro de 39 anos serão conhecidas ao fim do vínculo como jogador. Em declaração divulgada pelo site do Atlético, o jogador falou sobre a manutenção na Cidade do Galo:

"Após conversar muito com o clube e com a minha família, entendemos que é o momento de trilhar novos caminhos e desafios. Sinto-me honrado com o convite do clube e por acreditar no meu potencial fora de campo. Buscarei dar o meu melhor sempre. Desde já agradeço a confiança da diretoria", declarou.