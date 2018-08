Lesão de Marcelo Cirino abre disputa de quatro candidatos por uma vaga

Silvio Rauth Filho

O ponta Marcelo Cirino, 26 anos, sofreu uma lesão muscular no último sábado (11) e ficará cerca de um mês em recuperação. O jogador foi a principal arma ofensiva do Atlético Paranaense no período pós-Copa do Mundo. Nos últimos seis jogos, marcou dois gols e sofreu um pênalti.

Sem Cirino, o técnico Tiago Nunes tem quatro principais opções para essa vaga: Nikão, Bruno Nazário, Crysan e Rony.

O favorito é Nikão, que já vem entrando no lugar de Cirino nas últimas partidas. Apesar de jogar na mesma posição que Cirino, Nikão tem características diferentes. Não tem a mesma velocidade e não é destro como o titular. Mesmo canhoto, joga nos dois lados do campo – na esquerda ou na direita. Além disso, não usa tanto as jogadas de linha de fundo como Cirino e procura mais os chutes de fora da área.

Tiago Nunes vem usando o esquema tático 4-2-3-1. Na linha de três, adota um meia centralizado (Raphael Veiga ou Guilherme) e dois jogadores de velocidade pelos lados.

Marcinho, 23 anos, virou titular do lado esquerdo, mas também pode atuar na direita. O mesmo vale para Nikão.

Apesar do favoritismo dessa dupla, Tiago Nunes fez questão de deixar a disputa aberta. “Não é só o Nikão. Temos outros jogadores para essa posição. Vamos ver a melhor característica de jogador”, avisou.

Uma segunda opção seria utilizar Bruno Nazário, 23 anos, que pode atuar como meia centralizado ou aberto pelo lado do campo. A terceira alternativa pode ser Crysan, 22 anos, que atua nas pontas e também como centroavante.

O quarto nome da disputa é Rony, 23 anos, que também pode jogar nas pontas e como centroavante. O jogador está envolvido em um conflito jurídico com o Albirex Niigata, do Japão, e ainda não teve a documentação regularizada.

Tiago Nunes também pode surpreender utilizando Bergson ou Pablo na ponta-direita. Os dois já atuaram nessa função, mas normalmente são escalados como centroavante pelos técnicos. O meia Guilherme jogava aberto pelo lado do campo com o técnico Fernando Diniz, mas é pouco provável que Tiago Nunes faça essa improvisação nos próximos jogos.

O Atlético volta a jogar no domingo, contra o Flamengo, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão.