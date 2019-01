Lesão na Coluna por mergulho em água rasa – um prazer que pode sair caro

Dr. Alynson Larocca Kulcheski*

Os dias de calor estão intensos neste verão e a sensação térmica está mais evidente. Com isso surge a vontade de se refrescar a todo custo e nada mais convidativo que uma piscina ou uma cachoeira com água fresca. Uma prática comum, porém muito perigosa são os mergulhos em locais assim, que se tornam convidativos com a ideia de diminuir a temperatura corporal. É o que costumamos chamar de “mergulho em água rasa”. Infelizmente é frequente vermos crianças e adultos jovens realizando esta prática durante os dias de calor. A água vista superficialmente dificulta a noção de profundidade e causa esta confusão. A Sociedade Brasileira de Coluna (SBC) classifica o mergulho em água rasa como a quarta causa de lesão medular no Brasil e se torna a segunda causa de lesão na medula nesta época do ano.

A maioria das lesões acontecem em jovens na faixa etária de 10 a 30 anos, geralmente localizadas na coluna cervical. As lesões podem variar desde traumas musculares como contraturas que podem cicatrizar de forma mais precoce até lesões e fraturas associadas a deslocamentos das vértebras. Podem cursar com alterações neurológicas causando perda de sensibilidade e da força muscular, podendo atingir os quatro membros do paciente.

Deve-se ter muito cuidado ao querer ajudar neste momento, pois uma manipulação realizada de forma incorreta pode piorar a lesão. A vítima deve ser salva e levada para fora da água para prevenir o afogamento e aguardar a chegada da equipe médica especializada no atendimento de emergências. Peça ajuda se presenciar um evento semelhante.

No hospital, os médicos especializados irão avaliar e recomendar o melhor tratamento. Em casos leves, colares podem ser indicados e em situações mais graves a cirurgia pode ser a única solução.

Cuidado e previna-se: a lesão na medula afeta os movimentos e a sensibilidade dos membros, podendo ter um final drástico.

Dicas:

Não mergulhe em águas turvas ou desconhecidas;

Não mergulhe após ingerir bebida alcoólica ou outras substâncias que atrapalhem os reflexos;

Evite empurrar os amigos para dentro da água;

E cuidado ao tentar ajudar uma pessoa que sofreu este tipo de lesão: caso queira que ela mexa a cabeça poderá piorar a lesão. O mais importante é imobilizar e chamar ajuda médica para adequada avaliação.

Prevenir é o melhor remédio!

*Dr. Alynson Larocca Kulcheski, ortopedista do Hospital VITA (Curitiba - PR), especialista em coluna, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Membro da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC) e Membro da Sociedade Brasileira de Coluna Minimamente Invasiva (SBC.MISS).