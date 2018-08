Letícia Almeida diz que verdadeiro pai de sua filha é cunhado do seu ex

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Letícia Almeida, 22, revelou no domingo (5) a verdadeira paternidade de sua filha, Maria Madalena, nascida em fevereiro. A carioca acreditava no início que o pai de sua criança era o cantor Saulo Poncio, seu ex-namorado, mas em junho, através de um exame de DNA, descobriu que se tratava de outra pessoa.

Depois das reviravoltas, Letícia finalmente revelou através de seu Instagram que a criança é na verdade filha do cantor Jonathan Couto (ex-integrante da boyband P9), que é cunhado de Saulo. A infidelidade era desconhecida até então, mas a esposa de Jonathan, Sarah Poncio, optou por continuar com o marido. "Meu esposo foi algo trazido por Deus. Aprendi a amá-lo e respeitá-lo. Meu marido é um bom homem", comentou Sarah.

Atualmente, os dois esperam seu segundo filho.

No Instagram, Letícia publicou: "Hoje é o dia em que eu dou um basta, definitivamente, em toda e qualquer especulação sobre minha vida pessoal e da minha filha. [...] Primeiramente, como mãe, peço que não fiquem perguntando detalhes, certas coisas não precisam ser expostas pois tudo que é escrito se perpetua e não quero que minha filha tenha em sua vida um estigma que ela não merece ter. Agora, venho publicamente anunciar que (como a maioria já especulava), sim, a Madah é filha do Jonathan Couto. E, como MULHER, peço que qualquer tipo de preconceito e julgamento sejam deixados de lado nesse momento pra que vocês entendam de uma vez por todas que a VERDADE é só uma, e ela não vai mudar."

ENTENDA O CASO

Em 2017, a atriz Letícia Almeida descobriu a gravidez enquanto reatava o namoro com o cantor Saulo Poncio. Até 1º de junho, quando Saulo fez o teste de DNA, acreditava-se que o filho era dele. Quando descobriu que não tinha o DNA compatível, Saulo contou a notícia em seu Instagram. A reviravolta fez com que as suspeitas caíssem em cima do cantor Jonathan Couto, casado com Sarah Poncio, que é a irmã de Saulo Poncio.

Em carta aberta do dia 1º de junho, Saulo, que havia acabo de descobrir não ser pai da criança, disse:

"Como é do conhecimento de todos, já há alguns anos, venho tentando manter uma relação amorosa com uma pessoa querida chamada Leticia Almeida, pessoa essa que sempre admirei, apesar de todos os problemas vividos (ninguém é perfeito), ainda mais eu. Após idas e vindas, em 2017, fui surpreendido com a notícia de que Leticia estava grávida e eu seria o pai. Quando eu soube, rapidamente conversamos, pedi ajuda aos meus pais, e a trouxe para minha casa, comecei a curtir a barriga, fui sonhando e me apegando pouco a pouco, quem é pai sabe como isso muda a gente..

Fiz tudo o que um pai poderia fazer, isso do meu jeito, preparamos todo o enxoval, decoramos um belo quarto com todo amor e carinho que uma pessoa possa ter, passei por vezes a acompanhá-la a consultas médicas etc. Quanto a relação com a Leticia, confesso que há muito, vinha mal, se arrastando por muito tempo. Não seria um filho que mudaria isso de uma hora para outra. Resumindo, quanto a minha filha, essa eu a recebi com todo amor, registrei, dei meu nome e cumpri com toda minha obrigação... surpreendentemente após alguns meses de convívio, a fim de que não ficasse dúvida quanto à paternidade, resolvemos realizar um teste de paternidade, o qual constatou que eu não seria o pai biológico, fiquei louco, perdi a cabeça.

Passei mau um bocado, confesso que ainda estou me recuperando, mas a vida precisa seguir, resolvi me desligar de vez desse relacionamento, pois já não estávamos bem há muito tempo, quanto a Maria Madalena essa é minha filha, essa eu não tenho como me desligar, fugir pois fui pego por dentro, nesse caso como eu poderia pegar de volta ou retirar todo o amor de um pai que a entreguei, depositei ali? Impossível. Esse amor, eu não tenho como pegar de volta, bem que tentei, mas uma vez dado, será sempre da pessoa a quem você deu. [...] Estamos vendo o melhor para Maria nesse momento... afinal ela não tem culpa dos nossos erros e pecados... "