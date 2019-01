Levir Culpi cobra definições sobre Elias e Luan no Atlético-MG

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Titulares do Atlético-MG na vitória por 5 a 0 sobre o Guarani-MG, Luan e Elias são cobiçados por Corinthians e Internacional, respectivamente. Levir Culpi, no entanto, não quer perder a dupla e pede à diretoria que ambas as negociações sejam finalizadas rapidamente.

Responsável por três assistências no primeiro jogo do ano, Luan recebeu oferta do time paulista no início de dezembro e, desde então, aguarda uma definição sobre o seu futuro. O Atlético aceita colocar Ángel Romero na negociação pelo atacante de 28 anos. A situação, entretanto, segue indefinida.

Mesmo que o atleta já tenha esboçado o desejo de ir para o CT Joaquim Grava em 2019, Levir Culpi acredita que Luan fará falta ao time. "Está meio chatinho já. Tomara que resolva o mais rápido possível para ele seguir a vida aqui ou fora. De qualquer forma, ele já marcou um tempo legal aqui no Atlético. A gente gostaria de contar com ele. É um cara legal, já foi decisivo. Vamos torcer para que isso se resolva rapidamente para parar", disse o treinador.

Não é só a situação de Luan que incomoda o técnico. Levir pede também que o clube solucione rapidamente o caso de Elias. Depois de pedir € 2,5 milhões (R$ 10,6 mi na cotação atual) para liberá-lo em definitivo, o Atlético viu o Inter recuar no negócio.

Autor de um dos gols no triunfo desse domingo (20), o meio-campista de 33 anos já demonstrou o desejo de seguir em Belo Horizonte e de renovar o contrato, o qual se encerra no fim desta temporada. A diretoria fala abertamente em estender o compromisso, mas ainda não procurou o estafe do volante.

Depois do jogo contra o Boa Esporte, Levir deixou clara a intenção de solucionar o caso do camisa 7. "Temos problemas com outros jogadores do clube. Os caras querem o Elias. Ele tem mais um ano de contrato com o Atlético. Só porque querem, eles levam o Elias? Por isso, as negociações às vezes não acontecem. Alguns jogadores, às vezes, perdem a estabilidade. Felizmente, não é o caso do Luan e nem do Elias. Veja a atuação deles hoje", afirmou.