Liceus de Ofícios oferecem 1.500 vagas em cursos gratuitos

O programa Liceu de Ofícios, da Fundação de Ação Social - FAS Trabalho, dispõe de 1.500 vagas para cursos neste começo de ano. São 20 modalidades de cursos, com diferentes períodos de duração, concebidos para ajudar homens e mulheres a partir de 18 anos a conseguir emprego ou a empreender.

Alguns cursos já estão com as inscrições abertas e outros começarão a ser ofertados na próxima segunda-feira (4/2). Os interessados devem se informar sobre a programação e as inscrições nas unidades dos Liceus de Ofícios existentes nos bairros, no site www.cieepr.org.br e no portal http://aprendere.curitiba.pr.gov.br.

Áreas de interesse

Entre as principais opções está o curso de Informática. São 320 vagas distribuídas em 27 turmas nas modalidades informática básica, powerpoint e auxiliar de informática.

Também há vagas para quem tem interesse em atuar nas áreas de operador de processos de produção, auxiliar de logística, auxiliar administrativo, costura industrial, costura em máquinas caseiras, porteiro e zelador de edifícios e intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Há, ainda, modalidades de cursos rápidos para ajudar os candidatos a se sair bem em processos seletivos. Entre eles estão etiqueta e postura profissional, oratória, redação comercial, atitudes comportamentais e marketing digital.

As aulas acontecem nos liceus e nos auditórios das Ruas da Cidadania e são ministradas pela manhã ou à tarde, dependendo do curso.